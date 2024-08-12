Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати орендували нападника Кривбаса

Ігор Чернявський — 12 серпня, 20:00
Карпати орендували нападника Кривбаса

Нападник Денис Устименко на правах оренди перейшов із Кривбаса в Карпати.

Про це львівський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Устименко належить Кривбасу з 2022 року, але у криворізькому клубі у 25-річного форварда не пішло — він так і не забив жодного голу у 24 поєдинках.

Але навесні цього року Денису вдалося реанімувати кар’єру. Другу половину сезону-2023/24 вихованець харківського футболу провів у Минаї, де зміг забити 5 голів та віддати 2 асисти у 15 матчах. Також Устименко раніше виступав за Олександрію, Сталь та донецький Металург.

Цікаво, що напередодні Карпати та Кривбас зустрілися в матчі 2 туру чемпіонату України. Львів’яни несподівано розгромили бронзового призера УПЛ.

Карпати Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Денис Устименко

Карпати

У Кривбасі пояснили, чому Вернидуб не потиснув руку наставнику Карпат
Форвард Кривбаса перейшов до складу ЮКСА
Лупашко: Очікування не повинні вводити в оману
Кемкін розповів про відбитий пенальті в матчі з Кривбасом
Карпати сенсаційно розгромили Кривбас: огляд матчу 2 туру УПЛ

Останні новини