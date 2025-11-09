Це крок вперед: тренер Карпат оцінив перемогу команди над Кривбасом в 12 турі УПЛ
Асистент головного тренера Карпат Ігор Єрмаков прокоментував перемогу львівського клубу над Кривбасом в межах 12 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що команда зробили крок вперед.
Його слова наводить пресслужба "левів".
"Гра була повністю під нашим контролем. У тій ситуації хлопці вирішили розігрувати атаки спокійно, адже суперник перебував низько. Нам не було сенсу поспішати, на той момент ми перемагали 1:0. Таким чином ми хотіли витягнути Кривбас на себе та шукати потім вільний простір. Ще раз, суперник сів дуже низько. Для того, щоб вони піднялися і відкрили нам простір в глибині та між лініями, нам потрібно було їх витягувати.
Для цього ми мали тримати м'яч, провокувати суперника та використовувати простір. Або ж уся гра перетворилася б на "подача, боротьба, підбирання, удар". Я хочу, щоб ви розуміли, що хлопці дуже плідно працюють. Не порівнюватиму з іншими командами, але в нас були ігри, коли суперник сідав низько і ми виконували багато навісів, підборів, ударів. Раніше моменти створювалися не так, як сьогодні. Я вважаю, що це крок вперед", – зазначив Єрмаков.
Раніше підсумок зустрічі підбив наставник Кривбаса Патрік ван Леувен.
Кривбас не може перемогти у трьох поспіль матчах та наразі з 20 очками посідає 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Водночас Карпати здобули другу поспіль перемогу у чемпіонаті та з 18 балами посідають 8-му сходинку в турнірній таблиці.