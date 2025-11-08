Суддя дуже вплинув на гру: Ван Леувен – про поразку від Карпат

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен вважає, що арбітри вплинули на матч його команди з Карпатами (0:1) у 12 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба Карпат.

"Насамперед я хочу сказати, що суддя дуже вплинув на гру. Тому що, наприклад, був фол на наших гравцях, а VAR не втручався, хоча я вважаю, що повинен був. Це час підняти таку важливу дискусію про рівень суддів, особливо на VAR. Також мені не сподобалось, коли арбітр сміявся з гравцями. На мою думку, на такій роботі він має ставитися більш серйозно до певних моментів.

Наш голкіпер отримав червону картку – це його рішення. Я вважаю, що краще отримати гол і продовжити в одинадцятьох, але він ухвалив таке рішення. І як я зазначав – судді вплинули на гру. Також додам, що ми мали свої можливості, коли грали вдесятьох", – сказав він.