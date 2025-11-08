Суддя дуже вплинув на гру: Ван Леувен – про поразку від Карпат
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен вважає, що арбітри вплинули на матч його команди з Карпатами (0:1) у 12 турі чемпіонату України.
Цитує наставника пресслужба Карпат.
"Насамперед я хочу сказати, що суддя дуже вплинув на гру. Тому що, наприклад, був фол на наших гравцях, а VAR не втручався, хоча я вважаю, що повинен був. Це час підняти таку важливу дискусію про рівень суддів, особливо на VAR. Також мені не сподобалось, коли арбітр сміявся з гравцями. На мою думку, на такій роботі він має ставитися більш серйозно до певних моментів.
Наш голкіпер отримав червону картку – це його рішення. Я вважаю, що краще отримати гол і продовжити в одинадцятьох, але він ухвалив таке рішення. І як я зазначав – судді вплинули на гру. Також додам, що ми мали свої можливості, коли грали вдесятьох", – сказав він.
Також тренер оцінив гру суперника – львівських Карпат.
"Я не хочу сказати, що Карпати показали супер фантастичну гру. Ми вдесятьох також мали свої моменти. Працювали дуже добре, але Карпати перемогли", – заявив ван Леувен.
Кривбас не може перемогти у трьох поспіль матчах та наразі з 20 очками посідає 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.