Карпати розписали результативну нічию з тернопільською Нивою

Карпати зіграли внічию з Нивою Тернопіль у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3. У першому таймі "зелено-білі" завдяки двом пенальті Іґор Невеса та Павло Полегенька змогли вийти вперед. Проте Нива перевернула хід зустрічі голами Дмитра Галадея, Богдана Козака та Андрія Різника.

У другій половині гри Юрій Тлумак встановив остаточний рахунок гри — 3:3.

Товариський матч

17 липня

Карпати (Львів) — Нива (Тернопіль) 3:3 (2:3)

Голи: 1:0 - 2 Невес (пен), 1:2 - 5 Галадей, 2:1 - 13 Полегенько (пен), 2:2 - 14 Козак, 2:3 - 25 Різник, 3:3- 53 Тлумак

Раніше інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Мирон Маркевич подав у відставку з посади головного тренера клубу, а президент клубу погодився її прийняти.

Наступником 73-річного наставника може стати Владислав Лупашко, який минулого місяця очолив юнацьку команду "левів". Минулого сезону він привів Інгулець до чемпіонства у Першій лізі, у вирішальному матчі клуб з Петрового переміг Карпати.