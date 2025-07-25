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Карпати мінімально поступились ексчемпіону Англії в товариському матчі

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 14:45
ФК Карпати
ФК Карпати

Львівські Карпати провели завершальний матч у межах літніх зборів, зігравши проти ексчемпіона Англії Лестера.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "лисиць".

На гол Карабіна на початку другого тайму представник Чемпіоншипу відповів точним ударом з пенальті від Даки. Згодом замбієць подвоїв перевагу, скориставшись передачею Ель-Ханнуса.

Товариський матч
25 липня

Карпати – Лестер 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – Карабін, 48, 1:1 – Дака, 50 (пен.), 1:2 – Дака, 73

Зазначимо, що Лестер – чемпіон Англії сезону-2015/16, але за підсумками минулої кампанії команда опинилась у Чемпіоншипі.

Вже незабаром львів'яни повернуться до України, де продовжать підготовку до нового сезону УПЛ. В першому турі Карпати зіграють проти Полісся – матч відбудеться 3 серпня о 18:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, яку суму клуб отримав від Вільярреала за Яківа Кінарейкіна.

Карпати Лестер Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

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