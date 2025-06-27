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Карпати на зборах в Австрії зіграють проти чемпіона АПЛ – джерело

Олексій Мурзак — 27 червня 2025, 23:49
Карпати на зборах в Австрії зіграють проти чемпіона АПЛ – джерело
ФК Карпати

Карпати на другому етапі зборів в Австрії зіграють спаринг із англійським Лестером.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, переговори щодо проведення контрольних зустрічей з іншими суперниками також знаходяться на фінальній стадії. Про дату поєдинку наразі невідомо.

Карпати вирушать на навчально-тренувальні збори до Австрії 8 липня.

Раніше повідомлялося, що Лестер наприкінці поточного сезону покине нападник Джеймі Варді. Клуб з наступного сезону виступатиме у Чемпіоншипі. Як відомо, у 2016 році Лестер став чемпіоном Англії.

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