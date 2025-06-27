Карпати на зборах в Австрії зіграють проти чемпіона АПЛ – джерело
ФК Карпати
Карпати на другому етапі зборів в Австрії зіграють спаринг із англійським Лестером.
Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією джерела, переговори щодо проведення контрольних зустрічей з іншими суперниками також знаходяться на фінальній стадії. Про дату поєдинку наразі невідомо.
Карпати вирушать на навчально-тренувальні збори до Австрії 8 липня.
Раніше повідомлялося, що Лестер наприкінці поточного сезону покине нападник Джеймі Варді. Клуб з наступного сезону виступатиме у Чемпіоншипі. Як відомо, у 2016 році Лестер став чемпіоном Англії.