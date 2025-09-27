Протистояння Карпат та Динамо, Зоря зіграє з Оболонню в 7 турі УПЛ

Сьогодні, 27 вересня, у межах сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 заплановане проведення трьох матчів.

Першими зіграють команди, які посідаються місця у зоні перехідних поєдинків: Олександрія зустрінеться з Полтавою. Обидві команди мають по 4 очки після перших 6 турів кампанії.

Потім у Києві місцева Оболонь у статусі гостьового колективу зійдеться з луганською Зорею. Як і в попередньому випадку, ця пара є сусідами у турнірній таблиці, посідаючи 9 та 10 місця відповідно.

Ігровий день у Львові закриватимуть Карпати, які прийматимуть київське Динамо. Для підопічних Олександра Шовковського це буде остання підготовка перед стартом у Лізі конференцій, де вони у першому турі зіграють з англійським Крістал Пелес.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

7 тур, 27 вересня

13:00 Олександрія – СК Полтава

15:30 Зоря – Оболонь

18:00 Карпати – Динамо

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у стартовому матчі 7 туру УПЛ Кудрівка здобула вольову перемогу наж Епіцентром.

Після поєдинку головний тренер команди, що програла, Сергій Нагорняк висловив своє невдоволення суддівством.