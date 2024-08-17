Колишня зірка НБА розкритикував легкоатлета Лайлса

Триразовий чемпіон Олімпійських ігор у складі збірної США з баскетболу Кармело Ентоні гнівно звернувся до американського легкоатлета Ноа Лайлса.

Ентоні на своєму подкасті закликав Лайлса менше критикувати гравців асоціації.

"Чому ти постійно критикуєш НБА? Якщо хочеш критикувати, критикуй той факт, що ви не маєте своєї ліги. Критикуй, чому вони не вливають гроші у цей вид спорту, хоча мали б", — заявив колишній гравець НБА.

Ноа часто незадовільно відгукується про зарплати в НБА та зірок баскетболу. Він заявляв, що переможець НБА не може називати себе чемпіоном світу.

Лайлс на Олімпійських іграх-2024 завоював бронзу в бігу на 200 м, хворіючи на COVID-19.