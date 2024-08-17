Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишня зірка НБА розкритикував легкоатлета Лайлса

Руслан Травкін — 17 серпня, 12:56
Колишня зірка НБА розкритикував легкоатлета Лайлса
Кармело Ентоні
Getty Images

Триразовий чемпіон Олімпійських ігор у складі збірної США з баскетболу Кармело Ентоні гнівно звернувся до американського легкоатлета Ноа Лайлса.

Ентоні на своєму подкасті закликав Лайлса менше критикувати гравців асоціації.

"Чому ти постійно критикуєш НБА? Якщо хочеш критикувати, критикуй той факт, що ви не маєте своєї ліги. Критикуй, чому вони не вливають гроші у цей вид спорту, хоча мали б", — заявив колишній гравець НБА.

Ноа часто незадовільно відгукується про зарплати в НБА та зірок баскетболу. Він заявляв, що переможець НБА не може називати себе чемпіоном світу.

Лайлс на Олімпійських іграх-2024 завоював бронзу в бігу на 200 м, хворіючи на COVID-19.

NBA Легка атлетика Кармело Ентоні Олімпійські ігри-2024 Ноа Лайлс

NBA

Далеко від батька: Броні Джеймс отримав низький рейтинг у новій частині NBA2K
Натяк на новий клуб: Скапінцев тренується на базі клубу Західної конференції НБА
Кліпперс обміняє Вестбрука в Юту
Йшла війна між баскетболом та футболом: батько Михайлюка розповів про дитинство чемпіона НБА
Скапінцев став одним із найкращих гравців матчу Літньої ліги НБА

Останні новини