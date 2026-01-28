Колишній вінгер Динамо став гравцем титулованого бразильського клубу

Уругвайський футболіст Карлос де Пена продовжить кар'єру в бразильському Спорт Ресіфі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

33-річний вінгер приєднався до нової команди на правах вільного агента. На початку 2026 року де Пена залишив бразильську Корітібу, за яку зіграв 29 матчів (1 гол та 2 асисти).

Seja bem-vindo, 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐀! 🇺🇾🦁



O Sport Club do Recife oficializa a contratação do meio-campista uruguaio Carlos De Pena. Vamos juntos: https://t.co/Wju72nzqfc pic.twitter.com/SvrySnpB3e — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 26, 2026

У складі Корітіби колишній динамівець став переможцем Серії В за підсумком минулого сезону.

Нова команда уругвайця представляє другий за силою дивізіон Бразилії. Крім того, Спорт Ресіфі виступає у Лізі Пернамбукано – чемпіонаті бразильського штату Пернамбуку. На рахунку "левів" рекордні 44 титули чемпіонів регіональної першості.

Нагадаємо, що Карлос де Пена з 2019 по 2022 рік виступав за київське Динамо. Вінгер провів за "біло-синіх" 102 поєдинки, забив 19 голів та віддав 19 асистів. Разом зі столичним клубом уругваєць двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки України та один Суперкубок України.

