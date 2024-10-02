Анчелотті: Реал повернеться до своєї найкращої форми дуже скоро

Головний тренер Реала Карло Анчелотті перед виїзним матчем 2-го туру основного раунда Ліги чемпіонів з Ліллем розповів, що мадридський клуб дуже скоро повернеться до найкращої форми.

Слова керманича "вершкових" цитує офіційний сайт УЄФА:

"У цьому новому форматі ми повинні набирати очки, і ми тут для цього. Як завжди, в кожній грі ми повинні боротися, битися і конкурувати. Ми почуваємося добре, ми впевнені, що можемо вдосконалюватися, і ми готові до цього. Ми хочемо бути на висоті в той період сезону, коли у нас багато ігор, але я думаю, що команда виглядає досить добре. Ми повернемося до своєї найкращої форми дуже скоро", – сказав Анчелотті.