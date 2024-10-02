Анчелотті: Реал повернеться до своєї найкращої форми дуже скоро
Карло Анчелотті
УЄФА
Головний тренер Реала Карло Анчелотті перед виїзним матчем 2-го туру основного раунда Ліги чемпіонів з Ліллем розповів, що мадридський клуб дуже скоро повернеться до найкращої форми.
Слова керманича "вершкових" цитує офіційний сайт УЄФА:
"У цьому новому форматі ми повинні набирати очки, і ми тут для цього. Як завжди, в кожній грі ми повинні боротися, битися і конкурувати. Ми почуваємося добре, ми впевнені, що можемо вдосконалюватися, і ми готові до цього. Ми хочемо бути на висоті в той період сезону, коли у нас багато ігор, але я думаю, що команда виглядає досить добре. Ми повернемося до своєї найкращої форми дуже скоро", – сказав Анчелотті.
Матч Лілль – Реал відбудеться на стадіоні П'єр Моруа в середу, 2 жовтня. Початок о 22:00 за київським часом.
В першому турі французи програли лісабонському Спортингу (0:2), іспанці були сильніші за Штутгарт (3:1).
Раніше повідомлялось, що бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа залишився поза заявкою на гру проти Лілля. У стартовому складі може з'явитися українець Андрій Лунін.