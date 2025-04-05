Все ще є шанси, – Анчелотті вірить у чемпіонство Реала після поразки від Валенсії

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що його команда все ще має шанси стати чемпіоном Іспанії, незважаючи на відставання від Барселони в таблиці.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

Колектив Андрія Луніна зазнав несподіваної поразки від Валенсії (1:2) вдома в 30 турі Ла Ліги. Після цієї гри "бланкос" відстають від Барселони на три очки. При цьому сьогодні, 5 квітня, каталонці зможуть збільшити цей відрив до шести очок.

З потенціалом відставати від суперника на шість балів за вісім турів до фінішу Анчелотті запевнив, що Реал боротиметься за титул до самого кінця.

"Боротися за чемпіонство набагато складніше, але у нас є тільки одна ідея – робити все добре до кінця. У нас все ще є шанси. Після цієї гри їх стало менше, але ми повинні боротися до кінця", – сказав після матчу Анчелотті.

Нагадаємо, що Андрій Лунін залишився в запасі Реала на гру проти Валенсії попри інформацію про травму.

Раніше стало відомо, що ПСЖ достроково став чемпіоном Франції сезону-2024/25, обігравши Анже.