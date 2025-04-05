Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Все ще є шанси, – Анчелотті вірить у чемпіонство Реала після поразки від Валенсії

Олексій Погорелов — 5 квітня 2025, 21:12
Все ще є шанси, – Анчелотті вірить у чемпіонство Реала після поразки від Валенсії
Карло Анчелотті
ФК Реал

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що його команда все ще має шанси стати чемпіоном Іспанії, незважаючи на відставання від Барселони в таблиці.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

Колектив Андрія Луніна зазнав несподіваної поразки від Валенсії (1:2) вдома в 30 турі Ла Ліги. Після цієї гри "бланкос" відстають від Барселони на три очки. При цьому сьогодні, 5 квітня, каталонці зможуть збільшити цей відрив до шести очок.

З потенціалом відставати від суперника на шість балів за вісім турів до фінішу Анчелотті запевнив, що Реал боротиметься за титул до самого кінця.

"Боротися за чемпіонство набагато складніше, але у нас є тільки одна ідея – робити все добре до кінця. У нас все ще є шанси. Після цієї гри їх стало менше, але ми повинні боротися до кінця", – сказав після матчу Анчелотті.

Нагадаємо, що Андрій Лунін залишився в запасі Реала на гру проти Валенсії попри інформацію про травму.

Раніше стало відомо, що ПСЖ достроково став чемпіоном Франції сезону-2024/25, обігравши Анже.

Андрій Лунін Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

Цікава гра, – Анчелотті оцінив вихід Реала у фінал Кубку Іспанії
У Реала з’явився несподіваний кандидат на заміну Анчелотті
Збірна Бразилії визначилася з кандидатами на пост головного тренера
Анчелотті оцінив шанси Луніна зіграти у фіналі Кубку Іспанії
Жезуш назвав умову для підписання контракту зі збірною Бразилії

Останні новини