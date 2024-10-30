Бензема: Родрі не робить нічого, що змусило б вас сказати "вау"

Нападник саудівського Аль-Іттіхада, та володар "Золотого м'яча" 2022 року Карім Бензема висловився про вручення нагороди найкращому гравцеві 2024 року. Він вважає, що Вінісіус Жуніор більше заслуговував на неї, ніж Родрі.

Його слова передає Managing Madrid.

"Я нічого не маю проти Родрі, він хороший гравець. Але я сиджу на дивані, дивлюся телевізор, а Родрі не робить нічого, що змусило б вас сказати "вау". Вінісіус робив це не раз.

Я думаю, що це складно, коли весь світ бачить, що ти виграєш Золотий м'яч, а в кінці стає відомо, що ти його не візьмеш. Це дуже складно. Вінісіус – хороший хлопець. Він буде працювати і одного разу виграє Золотий м'яч", – заявив Бензема.