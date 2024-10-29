Навмисні провокації, зайві розмови та прикриття расизмом: чому Вінісіус не отримав Золотий мʼяч

У понеділок стало відомо, що Вінісіус Жуніор не стане володарем Золотого м’яча, що призвело до того, що Реал Мадрид усією делегацією демонстративно відмовився їхати на церемонію нагородження.

Футбольний світ розділився на дві групи – фани бразильского вінгера та шанувальники Родрі. Іспанські ЗМІ вже нарекли цю подію "найбільшим пограбуванням в історії", проте, чи правда у Вінісіуса забрали заслужену нагороду?

Існують певні правила, за якими журналісти мають обирати свого фаворита на трофей. В одному із них йдеться: "Клас та чесна гра". Якщо минулого року Жуніор отримав нагороду від ФІФА за те, що активно бореться з расизмом, то зараз до поведінки самого футболіста є багато питань.

The main criteria to win the Ballon d'Or 📝 pic.twitter.com/Wj1JHjtFtN — ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2024

Що ж не так із лідером Реала, та що він зробив впродовж року такого, за що експерти його проігнорували у голосуванні за звання "найкращого у світі"?

Навмисний поштовх захисника РБ Лейпцига поза ігровим моментом

У минулому сезоні Ліги чемпіонів стався дуже дивний та скандальний випадок у матчі між Реалом та РБ Лейпцигом (1:1), під час якого героєм, у негативному значенні цього слова, став Вінісіус Жуніор.

На 54-й хвилині поєдинку футболіст вкотре проявив неповагу до суперників. Спершу він сфолив на Віллі Орбані, а потім схопив захисника за горло та жбурнув на землю. Незважаючи на цей інцидент, головний арбітр Давіде Масса обмежився лише жовтою карткою для Вінісіуса, хоча багато хто вважає, що гравець заслуговував на вилучення.

"У суддів не вистачає сміливості, щоб вилучати таких футболістів. Вінісіус схопив мене за горло обома руками. Це неповага", – заявив після гри захисник Лейпцига.

Зазначимо, що на 65-й хвилині саме Вінісіус Жуніор став автором єдиного голу Реала у цьому матчі, завершивши гру з рахунком 1:1. Це дозволило команді Анчелотті вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадування Коке про Лігу чемпіонів

Якщо знищувати опонента, то робити це якомога жорсткіше для нього, вражаючи найболючіші точки. Схоже, саме цим правилом керувався Вінісіус, коли чіпляв Коке у мадридському дербі.

Історія сталася 29 вересня у матчі 8-го туру Ла Ліги. Атлетико у тому матчі дивом врятувався від поразки, забивши гол на 90+5 хвилині. На жаль, результат відійшов на другий план через черговий скандал із бразильським вінгером.

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В одному з епізодів Коке закликав Вінісіуса встати з газону, бо всі бачили, що він "пірнув", що сильно обурило футболіста. Він швидко піднявся та підлетів до суперника, видавши чергову провокаційну фразу.

"У мене дві перемоги у Лізі чемпіонів, а в тебе – нічого", – парирував слова про симуляцію наш герой.

🚨🇪🇸🇧🇷 Last night, Koke told Vinicius to get up after accusing him of diving to deceive the referee. Vinicius got angry, quickly stood up, and yelled in Koke’s face: “I have two Champions [Leagues], you have nothing.” 🥴@DAZN_ES pic.twitter.com/IFqygwKI1O — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 30, 2024

Добре, що збавив обертів у цій ситуації головний арбітр, закликавши гравців відійти один від одного. Якби не він, то хто зна, чим би завершилася бійка між запальним іспанцем та язикатим лідером "вершкових".

Сутичка з Гаві та Золотий м’яч, як аргумент

У суботу всі бачили розгром Реала на Сантьяго Бернабеу. Тоді Барселона знищила свого опонента, зробивши це, на диво, чисто та без скандалів. Проте вже після гри знайшовся неприємний епізод, який обговорювали у соцмережах.

Вже після четвертого голу від каталонців сильно став біситися Вінісіус Жуніор, який бачив танці у виконанні співвітчизника Рафіньї та інших гравців Барселони. Через це футболіст мадридців вирішив "стулити рота" суперникам, бо такі дії сильно били по самолюбству бразильця. Вгамував його ніхто інший як Гаві.

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Іспанський вундеркінд просто показав на пальцях цифру "4", натякаючи на кількість забитих голів Барси в Ель Класіко, на що Вінісус зреагував доволі емоційно. Нападник підбіг до хавбека, взяв його за шию, і промовив з гордістю слова, які йому потім відгукнулися.

"Так, ми пропустили чотири голи, але у понеділок я отримаю Золотий м’яч", – з посмішкою сказав Жуніор.

🗣️ Gavi to Vinicius: "0-4"



🗣️ Vini's response: "Yes, yes, but on Monday I will win the Ballon d'Or."



Didn't play out well tho 😂 pic.twitter.com/HqPAHrl1Rt — Emma (@emmaofsal) October 29, 2024

Кумедно стало вже кількома днями потім, коли головну індивідуальну нагороду отримав хавбек Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Отже, Вінісіуса Жуніора не можна вважати поганим футболістом — у нього є всі шанси для здобуття Золотого м'яча щороку. Бразилець перебуває на піку своєї форми, демонструючи видовищну та ефективну гру. Проте, незважаючи на його таланти, зайвий пафос і скандальна натура заважають йому зрівнятися з такими титанами, як Мессі та Роналду, які завжди тихо виконували свою роботу, не вдаючись до зайвих емоцій.

Доки Вінісіус не приборкає свої емоції та не зосередиться на грі, статус "найкращого" залишиться недосяжним. Важливо розуміти, що, хоч якими б складними не були обставини, талант може залишитися непоміченим за шумом і скандалами. Лише тоді, коли бразилець почне думати про свій спадок, а не про миттєві емоції, він зможе досягти визнання, на яке справді заслуговує.

Богдан Войченко, Чемпіон