Караваєв: Кожен має розібратися в собі

Захисник Динамо Олександр Караваєв вважає, що після розгромної поразки від Ференцвароша кожному гравцю команди потрібно розібратися в собі.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі в ефірі Megogo. Слова Олександра наводить пресслужба Динамо.

" В принципі, все витримували, бігли вперед навіть удесятьох. Але це все йде від голови, кожен має в собі розібратися й розуміти, що навіть якщо ми граємо вдесятьох, усе одно не можна грати абияк і потрібно дотримуватися наших домовленостей, установки на гру. Так, трохи важче, оскільки на одного гравця менше маємо, але потрібно грати зовсім по-іншому, віддаватися на полі", – сказав Караваєв.

Також Олександр поділився думками про вилучення Владислава Дубінчака.

"Навіть не знаю. Я вважаю, що це випадковість, оскільки він вів боротьбу за межами поля та наступив на ногу супернику. Так само було у Брагару в першому матчі проти Лаціо, коли він відбирав м’яча та випадково наступив на ногу… Але вилучення, навпаки, нас згуртувало, ми в першому таймі грали дуже добре. Мали багато моментів, зокрема й я, поперечини були… Просто не реалізували свої моменти. І це ми грали вдесятьох. Могли так само грати й у другому таймі, але, чесно кажучи, я не впізнав команду після перерви. Просто опустили руки… Будемо розмовляти, тому що немає виправдань такій грі", – підсумував 32-річний фулбек.

Зазначимо, що Динамо опинилося в меншості вже на 16-й хвилині, але наприкінці першого тайму кияни перехопили ініціативу та навіть двічі влучили в каркас воріт. Втім, по перерві "біло-сині" пропустили швидкий гол, після чого вже не змогли повернутися у гру.