Караваєв: У матчі з Шахтарем на вистачило реалізації

Захисник Динамо Київ Олександр Караваєв прокоментував поразку 1:3 від Шахтаря в 11 турі УПЛ та оцінив положення своєї команди в турнірній таблиці чемпіонату.

Слова футболіста наводить Футбол 360.

"Не вистачило реалізації. Робили все, забили гол, йшли ще вперед, мали нагоди. В кінці вже був прикрий гол, бо йдемо усі в атаку і хочемо вирвати хоча б нічию. Але пропускаємо гол, який не входив у наші плани. Вийшло, як вийшло, рухаємось далі.

Відрив більший, ніж одна перемога, але ще навіть не екватор чемпіонату. Все ще попереду, багато ігор. Треба відновитись і готуватися на Лігу конференцій", – заявив українець.