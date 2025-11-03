Караваєв: У матчі з Шахтарем на вистачило реалізації
Захисник Динамо Київ Олександр Караваєв прокоментував поразку 1:3 від Шахтаря в 11 турі УПЛ та оцінив положення своєї команди в турнірній таблиці чемпіонату.
Слова футболіста наводить Футбол 360.
"Не вистачило реалізації. Робили все, забили гол, йшли ще вперед, мали нагоди. В кінці вже був прикрий гол, бо йдемо усі в атаку і хочемо вирвати хоча б нічию. Але пропускаємо гол, який не входив у наші плани. Вийшло, як вийшло, рухаємось далі.
Відрив більший, ніж одна перемога, але ще навіть не екватор чемпіонату. Все ще попереду, багато ігор. Треба відновитись і готуватися на Лігу конференцій", – заявив українець.
На даний момент Динамо із 20 очками в активі ділить друге-четверте місця в турнірній таблиці УПЛ із ЛНЗ і Кривбасом. Відставання від Шахтаря становить 4 очки.