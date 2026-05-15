Ярмоленко встановив рекорд УПЛ у матчі проти Колоса

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд української Премʼєр-ліги за кількістю реалізованих пенальті поспіль.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

У матчі проти ковалівського Колоса, який завершився перемогою киян із рахунком 2:1, Ярмоленко відзначився голом з одинадцятиметрової позначки.

Цей удар став для футболіста двадцятим поспіль успішно реалізованим пенальті в межах УПЛ, перевершивши історичне досягнення, яке трималося двадцять років.

Попередній рекорд належав грузинському нападнику Васілу Гігіадзе, який свого часу виступав у складі криворізького Кривбасу, сімферопольської Таврії та охтирського Нафтовика.

Андрій Ярмоленко розпочав свою безпрограшну серію ударів 6 квітня 2014 року. Тоді в матчі 24-го туру чемпіонату України сезону 2013/14 він вперше реалізував пенальті у грі проти харківського Металіста.

Нагадаємо, що в матчі проти Колоса Ярмоленко забив 122-й гол та наблизився впритул до Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ.