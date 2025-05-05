Захисник Динамо відреагував на інформацію щодо можливого трансферу в Шахтар

Захисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував чутки про можливий перехід у донецький Шахтар, про що раніше писали ЗМІ, зазначивши, що про це немає сенсу навіть говорити.

Про це він сказав у коментарі twoinoffside.

"Як ви собі це уявляєте? Як можна це обговорювати? По-перше, хтось зробив вкид про трансфер. Немає сенсу говорити про це. Моя позиція: у мене контракт із Динамо триває вже шість років. І зараз я піду в Шахтар? – сказав Караваєв.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що Шахтар може підписати гравця влітку на правах вільного агента, оскільки його контракт із Динамо закінчується після закінчення сезону.

Нагадаємо, що в поточному сезоні 32-річний захисник провів 27 матчів у всіх турнірах, де забив 5 голів і віддав 3 асисти.

Динамо наразі очолює турнірну таблицю УПЛ після 27 зіграних турів.