Це мій талісманчик: Караваєв показав, хто приносить йому фарт у матчах

У перенесеному поєдинку 4 туру чемпіонату України проти Ворскли Олександр Караваєв грав за присутності особливого талісмана.

Про це він розповів у післяматчевому флешінтерв’ю в ефірі УПЛ ТБ. Слова гравця наводить офіційний сайт Динамо.

Це мій синочок, Кірюша. Так склалося, що він поки за своє життя ходив на два матчі, не враховуючи того, коли він одного разу був ще у дуже ранньому віці, і я обох матчах забив – у першому два голи і сьогодні один. Тож це мій талісманчик. Перший матч був товариським",