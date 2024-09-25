Караваєв: Матчі проти Лаціо, Роми та Реала Сосьедада я чекаю найбільше

Досвідчений футболіст Динамо Олександр Караваєв поділився думками напередодні гри з Лаціо у 1 турі Ліги Європи-2024/25.

Його слова цитує SoloLaLazio.it.

"Нам потрібні позитивні емоції, і ми досить сильні, щоб конкурувати на два фронти. Вболівальники нададуть нам велику допомогу. До травня буде багато футболу, потім відпочинемо.

Ми стали сильнішими, тому що є гарне поєднання чинників: у нас багато новачків, але й ветерани, які хочуть продемонструвати свою цінність. Минулого року ми провалилися і в чемпіонаті України, і в Європі. Зараз у кожного гравця висока мотивація і кожен хоче продемонструвати свої якості.

Матчі проти Лаціо, Роми і Реал Сосьєдада, входять до числа тих поєдинків, яких я чекаю найбільше. Я ніколи не зустрічався з ними і не можу дочекатися можливості битися з клубами такого рівня", – сказав Караваєв.