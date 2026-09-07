Колишнього власника Формули-1 заарештували в португальському аеропорті за незаконне носіння дробовика – ЗМІ

Колишнього власника Формули-1 Берні Екклстоун заарештували в португальському аеропорті Тірес у Кашкайші за нелегальне носіння дробовика.

Про це повідомляє The Sun.

Як зазначається, він прилетів до аеродрому із цією зброєю на своєму приватному літаку. Невідомо, чи постане перед судом Екклстоун через цю ситуацію.

Поліції громадської безпеки Португалії (PSP) наразі ще не надавала коментарів з приводу цієї ситуації.

Зауважимо, що це вже не перший інцидент з незаконним носінням зброї, через який 95-річний бізнесмен мав проблеми із законом. 4 роки тому Екклстоуна затримали в бразильському Сан-Паулу, але тоді його відпустили після того, як за нього було сплачено заставу.

Додамо, що Бернлі Екклстоун був генеральним директором "королівських перегонів" протягом 30 років (1987-2017 роки).

За цей час він потрапив у низку скандалів корупційного та політичного характеру. Зокрема, він неоднозначно висловлювався про Адольфа Гітлера, а також симпатизував президенту РФ Володомиру Путіну.

Нагадаємо, що напередодні розігруючого захисника Клівленда Джеймса Кавальєрс Гардена заарештували через нелегальне зберігання зброї в автомобілі. Згодом його виправдили.