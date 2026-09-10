Колишній футболіст Боруссії Дортмунд та чемпіон Європи 1980 року зізнався у вживанні наркотиків

Під час судового процесу у справі про фінансові махінації колишній воротар дортмундської Боруссії та Манчестер Сіті Айке Іммель зізнався, що вживав кокаїн у минулому, й через цю залежність потрапив у борги.

Про це повідомляє Bild.

Цю інформацію розкрив адвокат колишнього футболіста Буркхард Бенекен. За його словами, він впевнений, що після проходження реабілітації Іммель більше не буде порушувати закон.

"Він не є шахраєм, який обкрадає всіх до нитки, щоб самому їздити на Феррарі. Над усім цим стоїть ідея ресоціалізації. Коли його кокаїнова залежність буде вилікувана, пан Іммель більше не вчинятиме злочинів — я в цьому переконаний".

Айке Іммель заявив, що йому шкода через вчинені злочини й попросив у судді другий шанс, аби він зміг довести свої слова.

"Я можу лише повторити, що мені неймовірно шкода. Взагалі-то я можу бути вдячний за те, що на мене подали скаргу. Я визнаю все. Я більше не хочу брехати. Сподіваюся, що мені дадуть другий шанс, щоб я міг справді довести, що роблю саме те, про що говорив".

Як зазначається, заради вживання кокаїну колишній голкіпер шахрайським чином отримав близько 34 000 євро від своїх знайомих. У серпні 2025 року суд першої інстанції засудив його до 2 років і 2 місяців реального ув'язнення. Іммель подав апеляцію, завдяки чому залишався на волі до остаточного рішення.

9 вересня 2026 року земельний суд Марбурга переглянув справу. Через повне каяття, визнання провини, розкриття кокаїнової залежності та вибачення перед жертвою судді пішли на поступку, призначивши йому два роки умовно із випробувальним терміном у чотири роки.

Окрім того, він має протягом наступних двох місяців зобов'язаний розпочати амбулаторне лікування, регулярно проходити тести на наркотики, віддавати звіти щодо всіх своїх фінансових операцій та відпрацювати на громадських засадах 200 годин.

Зауважимо, що наркотична залежність німця розпочалася у 2007 році, коли він залишився без роботи, після того, як попрощався із турецьким Фенербахче. Іммель працював у цьому клубі тренером воротарів протягом двох років (2003-2005).

Додамо, що Айке Іммель провів у своїй кар'єрі близько 670 матчів на клубному рівні, виступаючи за Боруссію Дортмунд, Штутгарт і Манчестер Сіті.

У складі збірної Німеччини голкіпер відіграв 19 поєдинків, а в 1980 разом із "бундестім" став чемпіоном Європи, хоч і жодного разу не вийшов на поле протягом турніру.

Нагадаємо, що напередодні футболіст збірної Австралії Крістіан Вольпато отримав штраф за вживання кокаїну.