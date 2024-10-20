Найкращий вибір: Кейн в захваті від призначення Тухеля
Томас Тухель
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На думку лідера атаки збірної Англії Гаррі Кейна, на посаді тренера національної команди не могло бути кращої людини, ніж німецький спеціаліст Томас Тухель.
Про це капітан "трьох левів" розповів в ефірі Sky Microphone:
"Ми хочемо грати в хороший футбол і виграти трофей, на який ми так довго чекали. Тухель – фантастичний тренер, а також фантастична людина. Він є одним з найкращих тренерів, коли мова йде про турніри. До чемпіонату світу ще далеко, і на нас чекає велика робота. Але це дуже цікаве призначення".
Контракт Тухеля з Англійською футбольною асоціацією (FA) розпочинається 1 січня 2025 року і триватиме до фінальної частини ЧС-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.
Кейн вже грав під керівництвом Тухеля в Баварії в попередньому сезоні.
Англія чекає на свій другий тріумф на чемпіонаті світу з моменту завоювання титулу в 1966 році.