Найкращий вибір: Кейн в захваті від призначення Тухеля

На думку лідера атаки збірної Англії Гаррі Кейна, на посаді тренера національної команди не могло бути кращої людини, ніж німецький спеціаліст Томас Тухель.

Про це капітан "трьох левів" розповів в ефірі Sky Microphone:

"Ми хочемо грати в хороший футбол і виграти трофей, на який ми так довго чекали. Тухель – фантастичний тренер, а також фантастична людина. Він є одним з найкращих тренерів, коли мова йде про турніри. До чемпіонату світу ще далеко, і на нас чекає велика робота. Але це дуже цікаве призначення".

Контракт Тухеля з Англійською футбольною асоціацією (FA) розпочинається 1 січня 2025 року і триватиме до фінальної частини ЧС-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Кейн вже грав під керівництвом Тухеля в Баварії в попередньому сезоні.

Англія чекає на свій другий тріумф на чемпіонаті світу з моменту завоювання титулу в 1966 році.