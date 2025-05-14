Емоцій взагалі немає: Різник – про перемогу у фіналі Кубку України
Дмитро Різник
ФК Шахтар
Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник оцінив перемогу над київським Динамо у серії післяматчевих пенальті у межах фіналу Кубку України.
Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Емоцій взагалі немає. Ми пройшли такий шлях у цьому Кубку – по 120 хвилини три матчі. Але хлопці молодці: вся команда, всі працівники – це наша загальна перемога. Всі молодці.
Сьогодні фортуна була на нашому боці. Всі виклались на повну.
Сезон був нестабільним, тому сьогоднішнім фіналом ми згладили кінцівку", – розповів Різник.
Зазначимо, що для Шахтаря це рекордний 15-й виграний Кубок України та шоста перемога у фіналі турніру над Динамо.