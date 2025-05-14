Емоцій взагалі немає: Різник – про перемогу у фіналі Кубку України

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник оцінив перемогу над київським Динамо у серії післяматчевих пенальті у межах фіналу Кубку України.

Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Емоцій взагалі немає. Ми пройшли такий шлях у цьому Кубку – по 120 хвилини три матчі. Але хлопці молодці: вся команда, всі працівники – це наша загальна перемога. Всі молодці.

Сьогодні фортуна була на нашому боці. Всі виклались на повну.

Сезон був нестабільним, тому сьогоднішнім фіналом ми згладили кінцівку", – розповів Різник.