Капітан Полтави: Їдемо до Шахтаря по очки, а не на екскурсію

Володимир Варуха — 7 листопада 2025, 20:42
Дмитро Плахтир
СК Полтава

Капітан Полтави Дмитро Плахтир поділився очікуваннями перед матчем 12-го туру УПЛ проти Шахтаря, який відбудеться у неділю, 9 листопада, і розпочнеться о 18:00.

Його слова цитує Tribuna.com.

За словами гравця, команда налаштована серйозно і не збирається виходити на поле лише заради досвіду.

"По-перше, це буде цікаво – вперше у житті зіграти з грандом Шахтарем. Поїдемо туди, звісно, за очками. Якщо не їхати по очки – то не бачу сенсу взагалі займатися футболом. Хотілося б це зробити та попсувати нерви гранду", – сказав Плахтир.

Для Полтави майбутня зустріч стане історичною – команда вперше зіграє проти одного з двох грандів українського футболу в елітному дивізіоні.

