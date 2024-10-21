Манчестер Сіті може продати капітана влітку 2025 року

Англійський Манчестер Сіті може продати захисника Кайла Вокера влітку 2025 року.

Про це повідомляє Daily Star.

За інформацією джерела, "містяни" не будуть пропонувати Вокеру новий контракт, а продадуть його приблизно за 15 млн фунтів в літнє трансферне вікно. Зазначається, що 34-річним захисником цікавиться саудівський Аль-Ахлі.

З Манчестер Сіті Вокер виграв шість титулів Прем’єр-ліги, два Кубка Англії, чотири Кубка Ліги, а також Лігу чемпіонів у 2023 році. У сезоні-2023/24 англієць провів на полі 47 матчів, відзначившись п'ятьма асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 13 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що англійський колектив готується до трансферу півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.