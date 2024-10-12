Манчестер Сіті закладає основу під трансфер Судакова – джерело

Англійський Манчестер Сіті готується до трансферу півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє Football Insider.

Зазначається, що лідер "гірників" наразі перебуває у сіері інтересів чинного чемпіона АПЛ, які планують обходитися без Кевіна Де Брейне. Зазначається, що трансфер Судакова не відбудеться взимку, адже з Шахтарем важко вести переговори.

Зазначимо, що контракт Судакова з Шахтарем розраховано до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 млн євро. У сезоні-2024/25 він провів 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 7 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті та Ліверпуль відправляли своїх скаутів на матч Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем, щоб оцінити гру Судакова.