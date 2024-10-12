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Манчестер Сіті закладає основу під трансфер Судакова – джерело

Андрій Яросименко — 12 жовтня, 19:05
Манчестер Сіті закладає основу під трансфер Судакова – джерело
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Англійський Манчестер Сіті готується до трансферу півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Про це повідомляє Football Insider.

Зазначається, що лідер "гірників" наразі перебуває у сіері інтересів чинного чемпіона АПЛ, які планують обходитися без Кевіна Де Брейне. Зазначається, що трансфер Судакова не відбудеться взимку, адже з Шахтарем важко вести переговори.

Зазначимо, що контракт Судакова з Шахтарем розраховано до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 35 млн євро. У сезоні-2024/25 він провів 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 7 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті та Ліверпуль відправляли своїх скаутів на матч Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем, щоб оцінити гру Судакова.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Шахтар Георгій Судаков

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