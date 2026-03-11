Українська правда
Капітан Карпат отримав виклик до національної збірної

Олексій Мурзак — 11 березня 2026, 23:15
Капітан Карпат отримав виклик до національної збірної
Владислав Бабогло
Капітан Карпат Владислав Бабогло отримав виклик до національної збірної Молдови.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

"Вітаємо Владислава з викликом та бажаємо успішних виступів у складі національної збірної", – написав клуб.

Збірна Молдови проведе два контрольні матчі: домашній проти Литви (26 березня) та виїзний проти Кіпру (30 березня).

Бабогло дебютував за збірну Молдови у червні 2023 року, за цей час вже зіграв 24 матчі, в яких забив 2 голи.

Напередодні півзахисник Динамо Валентин Рубчинський став гравцем львівських Карпат.

