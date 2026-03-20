Капітан Буковини зазнав важкої травми, через яку пропустить весняну частину сезону

Капітан Буковини Богдан Бойчук отримав серйозну травму, через яку пропустить весняну частину сезону.

Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Прикрий інцидент стався під час вечірнього тренування у передостанній день перебування команди на Закарпатті.

Футболісту було проведено магнітно-резонансну томографію, результати якої підтвердили невтішний діагноз: розрив сухожильної ділянки ахіллового сухожилку лівої нижньої кінцівки. Травма такого характеру потребує обов'язкового хірургічного втручання.

Найближчим часом Богдану буде проведено операцію, після чого розпочнеться тривалий період реабілітації, тож вінгер пропустить усю весняну частину чемпіонату.

У поточному сезоні Бойчук провів 21 матч за "жовто-чорних" у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 3 асисти.

Нагадаємо, напередодні Буковина переграла Вікторію у стартовому матчі 19 туру Першої ліги.