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Пишаюсь гравцями, – Едегор прокоментував розгром ПСВ в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 12:24
Пишаюсь гравцями, – Едегор прокоментував розгром ПСВ в Лізі чемпіонів
Мартін Едегор (посередині)
Фото УЄФА

Півзахисник Арсенала Мартін Едегор прокоментував розгромну перемогу команди над ПСВ в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова футболіста наводить пресслужба УЄФА.

уже пишаюсь тим, що всі змогли відійти після двох останніх матчів. Це була хороша гра у нашому виконанні.

Це важко пояснити, але ми наполегливо працювали над тим, щоб покращити гру після двох останніх матчів. Ті виступи були недостатньо добрими у нашому виконанні.

Ми наполегливо працювали щодня на тренуваннях, і сьогодні ви побачили, на що ми здатні. Сподіваюсь, ми зможемо продовжити в тому ж дусі", – розповів капітан "канонірів".

Матч-відповідь між лондонцями та представниками Нідерландів відбудеться наступної середи, 12 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, відеоогляд матчу між Арсеналом та ПСВ доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше повідомлялось, що підопічні Артети встановили цікавий рекорд Ліги чемпіонів завдяки цій перемозі.

ПСВ Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25 Мартін Едегор

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