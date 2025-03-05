Пишаюсь гравцями, – Едегор прокоментував розгром ПСВ в Лізі чемпіонів
Півзахисник Арсенала Мартін Едегор прокоментував розгромну перемогу команди над ПСВ в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Слова футболіста наводить пресслужба УЄФА.
"Дуже пишаюсь тим, що всі змогли відійти після двох останніх матчів. Це була хороша гра у нашому виконанні.
Це важко пояснити, але ми наполегливо працювали над тим, щоб покращити гру після двох останніх матчів. Ті виступи були недостатньо добрими у нашому виконанні.
Ми наполегливо працювали щодня на тренуваннях, і сьогодні ви побачили, на що ми здатні. Сподіваюсь, ми зможемо продовжити в тому ж дусі", – розповів капітан "канонірів".
Матч-відповідь між лондонцями та представниками Нідерландів відбудеться наступної середи, 12 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, відеоогляд матчу між Арсеналом та ПСВ доступний на сайті "Чемпіон".
Раніше повідомлялось, що підопічні Артети встановили цікавий рекорд Ліги чемпіонів завдяки цій перемозі.