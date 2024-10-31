Капелло назвав два клуби, які боротимуться за чемпіонство Італії
Колишній тренер збірної Англії та низки італійських топклубів Фабіо Капелло вважає, що головними претендентами на перемогу в Серії А-2024/25 будуть Наполі та Інтер.
Його слова наводить інсайдер Ніколо Скіра.
"Чи беруть Мілан та Ювентус участь у чемпіонській гонці? Ні, за Скудетто боротимуться Наполі та Інтер", – сказав Капелло.
Нагадаємо, нещодавно вищеперераховані команди провели між собою очні матчі. Ювентус та Інтер видали фантастичну перестрілку з рахунком 4:4, а Наполі на виїзді обіграв Мілан – 0:2.
Після десяти зіграних матчів Наполі з 25 очками очолює турнірну таблицю, Інтер йде другим з відставанням на 4 пункти. Ювентус замикає топ-4, а Мілан посідає 8 сходинку.