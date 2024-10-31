Капелло назвав два клуби, які боротимуться за чемпіонство Італії

Колишній тренер збірної Англії та низки італійських топклубів Фабіо Капелло вважає, що головними претендентами на перемогу в Серії А-2024/25 будуть Наполі та Інтер.

Його слова наводить інсайдер Ніколо Скіра.

"Чи беруть Мілан та Ювентус участь у чемпіонській гонці? Ні, за Скудетто боротимуться Наполі та Інтер", – сказав Капелло.

Fabio #Capello: “#Leao è giocatore dalle grandi qualità ma un po' pigro. La pigrizia va combattuta facendogli capire che può essere un grande giocatore. Se continua così, resterà un grande incompiuto. #Milan e #Juve ancora in corsa per lo Scudetto? No, sarà duello #Napoli-#Inter” pic.twitter.com/b49vdLadqM — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 31, 2024

Нагадаємо, нещодавно вищеперераховані команди провели між собою очні матчі. Ювентус та Інтер видали фантастичну перестрілку з рахунком 4:4, а Наполі на виїзді обіграв Мілан – 0:2.

Після десяти зіграних матчів Наполі з 25 очками очолює турнірну таблицю, Інтер йде другим з відставанням на 4 пункти. Ювентус замикає топ-4, а Мілан посідає 8 сходинку.