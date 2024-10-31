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Капелло назвав два клуби, які боротимуться за чемпіонство Італії

Ігор Чернявський — 31 жовтня, 18:30
Капелло назвав два клуби, які боротимуться за чемпіонство Італії

Колишній тренер збірної Англії та низки італійських топклубів Фабіо Капелло вважає, що головними претендентами на перемогу в Серії А-2024/25 будуть Наполі та Інтер.

Його слова наводить інсайдер Ніколо Скіра.

"Чи беруть Мілан та Ювентус участь у чемпіонській гонці? Ні, за Скудетто боротимуться Наполі та Інтер", – сказав Капелло.

Нагадаємо, нещодавно вищеперераховані команди провели між собою очні матчі. Ювентус та Інтер видали фантастичну перестрілку з рахунком 4:4, а Наполі на виїзді обіграв Мілан – 0:2.

Після десяти зіграних матчів Наполі з 25 очками очолює турнірну таблицю, Інтер йде другим з відставанням на 4 пункти. Ювентус замикає топ-4, а Мілан посідає 8 сходинку.

Інтер Мілан Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Фабіо Капелло

Фабіо Капелло

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