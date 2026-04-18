Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нас вибивають боснійці, турки та норвежці: Капелло розкритикував рівень Серії А

Олександр Булава — 18 квітня 2026, 12:54
Нас вибивають боснійці, турки та норвежці: Капелло розкритикував рівень Серії А
Фабіо Капелло
Getty Images

Колишній головний тренер збірної Італії Фабіо Капелло вважає, що Серіа А перебуває у серйозній кризі.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

Жодна італійська команда не потрапила до півфіналу трьох європейських кубків, такого не траплялося з сезону-2018/19. Це на думку тренера не виняток, а сувора реальність.

"Виліт італійських команд з єврокубків – це не поодинокий випадок, а реальність. І досить порівнянь із Прем'єр-лігою: нас вибивають боснійці, турки та норвежці. У Серії А судді занадто часто свистять, мало таланту, мало бігу та поганий захист…

Ті самі Мактоміней, Гойлунд або Мален, які за кордоном грали від випадку до випадку, в Італії роблять різницю і часом домінують фізично. Це означає, що вони перебувають у середовищі, де їм простіше", – розповів Капелло.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги конференцій Фіорентина за сумую двох матчів поступилась Крістал Пелес, а Болонья у Лізі Європи не змогла пройти Астон Віллу.

Чемпіонат Італії, Серія А Фабіо Капелло

Фабіо Капелло

Останні новини