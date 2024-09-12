Капелло здивував своїм вибором фаворита на Золотий м'яч

Італійський тренер Фабіо Капелло назвав свого фаворита на премію Золотий м'яч 2024.

В інтерв'ю Corriere della Sera колишній наставник Мілана та збірної Англії заявив, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі має виграти цьогорічну нагороду.

"Я нагородив би Родрі за його виступи в Прем'єр-лізі, Лізі чемпіонів і на Євро. Він був найкращим цього сезону", – сказав Капелло.

Напередодні стали відомі усі претенденти на "Золотий м'яч" 2024 року. Що цікаво, вперше з 2006 року серед номінантів опинився українець, ним став Артем Довбик.

З іншого боку, легендарні футболісти Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду опинилися поза списком. Це сталося вперше з 2003 року.