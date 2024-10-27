Божевільні 4:4 у матчі Інтер – Ювентус: огляд поєдинку Серії А

Інтер вдома зіграв внічию з Ювентусом у межах 9 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

Зустріч завершилась з рахунком 4:4. Господарі поля завдяки двом пенальті, які реалізував Зелінський та голу Мхітаряна змогли вийти вперед у першому таймі. На старті другої половини гри подвоїв перевагу "нерадзуррі" Дюмфріс, на що "стара синьйора" відповіла дублем Кенана Їлдиза.

Чемпіонат Італії – Серія А-2024/25

9 тур, 27 жовтня

Інтер – Ювентус 4:4 (3:2)

Голи: 1:0 – 15 Зелінський (пен), 1:1 – 20 Влахович, 1:2 – 27 Веа, 2:2 – 35 Мхітарян, 3:2 – 37 Зелінський (пен), 4:2 – 53 Дюмфріс, 4:3 – 71 Їлдиз, 4:4 – 82 Їлдиз

"Нерадзуррі" після нічиї залишилися другими у турнірній таблиці Серії А з 18 очками в активі, туринці мають на бал менше та йдуть третіми.