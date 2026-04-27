Страйкер ПСЖ Гонсало Рамос може перейти в Мілан
Нападник ПСЖ Гонсало Рамос може продовжити кар'єру в італійському Мілані, проте потенційна сума трансферу в розмірі 30 мільйонів євро наразі є головною перешкодою.
Про це повідомляє Football Italia.
Кандидатуру 24-річного португальця запропонував італійському клубу агент Жорже Мендес. Керівництво Мілана активно шукає нового центрального нападника, оскільки нинішні форварди команди Сантьяго Кастро та Ніклас Фюллькруг не виправдали очікувань головного тренера Массіміліано Аллегрі протягом поточного сезону.
У нинішній кампанії Гонсало Рамос відзначився 12 забитими м'ячами у 41 поєдинку за паризький гранд. Попри те, що термін дії його контракту з французьким клубом розрахований до літа 2028 року, очікується, що гравець змінить команду в найближче трансферне вікно.
ПСЖ оцінює свого футболіста у межах 30–35 мільйонів євро, що значно менше за суму в 65 мільйонів, яку клуб виплатив Бенфіці за його перехід у січні 2024 року.
Разом з тим, статистика Рамоса у національній збірній Португалії залишається високою – форвард забив 10 голів у 24 зустрічах за головну команду країни.
Проте навіть за умови сприяння впливового агента, Мілан наразі висловлює сумніви щодо готовності виплатити повну суму, яку вимагає паризька сторона.
Нагадаємо, що ПСЖ готовий попрощатися зі своїм центральним захисниом, який водночас є й капітаном, Маркіньйосом, якщо той захоче перебратися до іншого клубу.