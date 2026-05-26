Володарка двох Золотих м'ячів несподівано оголосила про відхід із Барселони

Жіноча команда каталонської Барселони зазнає величезної втрати через відхід однієї з найкращих футболісток світу Алексії Путельяс.

Володарка двох Золотих м'ячів (2021, 2022) виклала відповідне відео із прощанням у своїх соцмережах.

Іспанська футболістка увійшла в історію "блаугранас" як перша гравчиня, котра виграла Золотий м'яч.

За каталонський гранд Путельяс провела 507 ігор, у яких відзначилася 232 голами (клубний рекорд). Разом із Барселоною Алексій завоювала аж 38 трофеїв, із них чотири рази перемагала у жіночій Лізі чемпіонів.

Наприкінці квітня 2026-го лідерка "блаугранас" повторила клубний рекорд Ліонеля Мессі, який 10 разів тріумфував у чемпіонаті Іспанії.

Додамо, що півзахисницю іспанського клубу визнали найкращою гравчинею за підсумками поточного розіграшу жіночої Ліги чемпіонів-2025/26. Нагадаємо, що у фіналі турніру Барселона знищила французький Ліон 4:0.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні встановили золоту скульптуру на честь триразової володарки Золотого м'яча Айтани Бонматі.