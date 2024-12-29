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Чемпіон світу-2006, який їздив до Росії, очолить Динамо Загреб

Станіслав Лисак — 29 грудня 2024, 13:34
Чемпіон світу-2006, який їздив до Росії, очолить Динамо Загреб
Getty Images

Колишній капітан збірної Італії, володар Золотого м’яча-2006 та чемпіон світу Фабіо Каннаваро може очолити загребський Динамо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Для хорватського клубу італійський наставник пріоритет номер один на заміну Ненада Б'єлицю, під керівництвом якого Динамо знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату Хорватії.

Команда з Загреба набрала 29 очок у 18 турах, відставання від Рієки та Хайдука складає сім залікових пунктів.

Також команда Б'єлиці виступає в Лізі чемпіонів, де за 6 турів набрала 8 очок та претендує на вихід у плейоф.

Нагадаємо, що Фабіо Каннаваро у серпні 2023 року брав участь у благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, що пройшов у Лондоні. Однак вже цієї осені італієць їздив до Москви на турнір з падл тенісу, який організовувала російська букмекерська організація.

Останнім місцем роботи італійського фахівця був Удінезе, який він очолював протягом шести матчів з квітня 2024 року по червень.

Динамо Загреб Фабіо Каннаваро

Фабіо Каннаваро

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