Чемпіон світу-2006, який їздив до Росії, очолить Динамо Загреб

Колишній капітан збірної Італії, володар Золотого м’яча-2006 та чемпіон світу Фабіо Каннаваро може очолити загребський Динамо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Для хорватського клубу італійський наставник пріоритет номер один на заміну Ненада Б'єлицю, під керівництвом якого Динамо знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату Хорватії.

Команда з Загреба набрала 29 очок у 18 турах, відставання від Рієки та Хайдука складає сім залікових пунктів.

🚨🇭🇷 Excl: Fabio Cannavaro, first choice for Dinamo Zagreb as new head coach in case the club decide to proceed and sack Nenad Bjelica.



Croatian club see Cannavaro as perfect fit for the job and he’s the leading candidate in the race. pic.twitter.com/QcUIp7azBG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2024

Також команда Б'єлиці виступає в Лізі чемпіонів, де за 6 турів набрала 8 очок та претендує на вихід у плейоф.

Нагадаємо, що Фабіо Каннаваро у серпні 2023 року брав участь у благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, що пройшов у Лондоні. Однак вже цієї осені італієць їздив до Москви на турнір з падл тенісу, який організовувала російська букмекерська організація.

Останнім місцем роботи італійського фахівця був Удінезе, який він очолював протягом шести матчів з квітня 2024 року по червень.