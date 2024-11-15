Майстер-клас із сидіння на двох стільцях: Каннаваро анонсував візит до Росії

Колишній капітан збірної Італії, володар Золотого м’яча-2006 Фабіо Каннаваро зіграє на турнірі з паделю у Росії.

Про це він оголосив у відео, яке опублікували в Instagram російської букмекерської контори.

"Привіт усім, я Фабіо Каннаваро. Буду радий бачити вас на Кубку Winline LPL 16 листопада. Ми скоро побачимося. Чао", – сказав Каннаваро.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Каннаваро брав участь у благодійному футбольному матчі Game4Ukraine, що пройшов у Лондоні. Італієць грав у одній команді з Андрієм Шевченком, Сергієм Ребровим, Кларенсом Зеєдерфом, Жераром Піке, Петром Чехом та іншими легендами світового футболу.