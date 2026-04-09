Тренер Інтера хоче зберегти ключового хавбека

Турецький півзахисник Хакан Чалханоглу може залишитися в міланському Інтера щонайменше ще на один сезон.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ще зовсім недавно відхід Чалханоглу з Інтера наприкінці поточного сезону здавався майже вирішеним питання – активний інтерес до 32-річного хавбека проявляє Галатасарай, який був близьким до підписання гравця ще минулого літа.

Проте головний тренер Інтера Крістіан Ківу все ще вважає Чалханоглу одним із ключових гравців команди, та хоче мати його в своєму розпорядженні й у наступному сезоні. Найближчим часом Інтер може почати переговори щодо нового контракту з півзахисником. Чинна угода діє до літа 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку Чалханоглу 10 голів і 5 асистів у 27 матчах за Інтер у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 18 мільйонів євро.