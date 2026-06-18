Канада не впустила форварда збірної Кот-д’Івуару на матч ЧС-2026

Нападник Ніцци Елі Ваї не допоможе збірній Кот-д'Івуару в матчі другого туру чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба команди.

У суботу, 20 червня, збірна Кот-д'Івуару в другому турі чемпіонату світу зіграє проти Німеччини, початок поєдинку – о 23:00 за київським часом.

Матч пройде у Торонто, і Канада відмовила Ваї у в'їзді на територію країни. Причини такого рішення не називаються, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що Ваї підозрюється в участі в незаконних ставках і навіть був тимчасово заарештований французькою поліцією за два тижні до чемпіонату світу.

Зазначимо, що це вже другий випадок, коли Канада відмовила учаснику ЧС-2026 у в'їзді до країни. Раніше Томас Парті пропустив матч Гани проти Панами (перемога 1:0) через обвинувачення у зґвалтуванні.