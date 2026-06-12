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Канада та Боснія і Герцеговина назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026

Олексій Мурзак — 12 червня 2026, 21:12
Канада та Боснія і Герцеговина назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026
FIFA

У п'ятницю, 12 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1-го туру групи В, у якому Канада зіграє проти Боснії і Герцеговини.

Команди вже визначилися зі стартовими складами.

Канада: Крепо, Джонстон, де Фужроль, Корнеліус, Ларея, Бьюкене, Коне, Ейштакіу, Міллар, Олувасейї.

Боснія і Герцеговина: Васіль, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Байрактаревич, Башич, Тахірович, Мемич, Демірович, Лукич.

Поєдинок відбудеться у Торонто на "BMO Філд". Початок о 22.00 за київським часом. Пряму трансляцію в Україні можна подивитися на медіасерсвісі MEGOGO.

З розкладом другого ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.

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