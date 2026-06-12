Канада та Боснія і Герцеговина назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026

У п'ятницю, 12 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1-го туру групи В, у якому Канада зіграє проти Боснії і Герцеговини.

Команди вже визначилися зі стартовими складами.

Канада: Крепо, Джонстон, де Фужроль, Корнеліус, Ларея, Бьюкене, Коне, Ейштакіу, Міллар, Олувасейї.

Today’s starters, presented by @GE_Appliances



🍁 JD and Tani up top

🍁 Max is in goal

🍁 Staqs captains the side



LET’S GO CANADA!#CANMNT #OurGameNow pic.twitter.com/UsbLKh2AVz — CANMNT (@CANMNT_Official) June 12, 2026

Боснія і Герцеговина: Васіль, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Байрактаревич, Башич, Тахірович, Мемич, Демірович, Лукич.

SRETNO BOSNO I HERCEGOVINO pic.twitter.com/wt6FU3EhIp — BiHFootball (@BiHFootball) June 12, 2026

Поєдинок відбудеться у Торонто на "BMO Філд". Початок о 22.00 за київським часом. Пряму трансляцію в Україні можна подивитися на медіасерсвісі MEGOGO.

З розкладом другого ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.