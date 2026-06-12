Канада та Боснія і Герцеговина назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026
FIFA
У п'ятницю, 12 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 1-го туру групи В, у якому Канада зіграє проти Боснії і Герцеговини.
Команди вже визначилися зі стартовими складами.
Канада: Крепо, Джонстон, де Фужроль, Корнеліус, Ларея, Бьюкене, Коне, Ейштакіу, Міллар, Олувасейї.
Боснія і Герцеговина: Васіль, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Байрактаревич, Башич, Тахірович, Мемич, Демірович, Лукич.
Поєдинок відбудеться у Торонто на "BMO Філд". Початок о 22.00 за київським часом. Пряму трансляцію в Україні можна подивитися на медіасерсвісі MEGOGO.
З розкладом другого ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.