Могли втратити перемогу: Калюжний – про матч з Ісландією у відборі на ЧС-2026
Півзахисник збірної України Іван Калюжний оцінив перемогу над Ісландією у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.
Про це гравець розповів у коментарі після гри.
Калюжний у грі відзначився дебютним голом у цьому поєдинку.
"Був важкий матч, але добре, що ми здобули перемогу.
Чому Ісландія повернулась у гру в другому таймі? Це кваліфікована команда, ми трішки втратили концентрацію. Потрібно було більш уважно грати з суперником у штрафному майданчику. Ми могли втратити перемогу, але добре, що здобули потрібний результат.
Завдяки чому перемогли? Бажанню гравців, всі розуміли нашу ситуацію і це допомогло нам", – сказав Калюжний.
Матч Ісландія – Україна завершився з рахунком 3:5. Перемога дозволила "синьо-жовтим" набрати 4 бали та піднятися на друге місце у групі D.
Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.