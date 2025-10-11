Українська правда
Могли втратити перемогу: Калюжний – про матч з Ісландією у відборі на ЧС-2026

Олександр Булава — 11 жовтня 2025, 00:41
Фото Дана Балашова (УАФ)

Півзахисник збірної України Іван Калюжний оцінив перемогу над Ісландією у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

Калюжний у грі відзначився дебютним голом у цьому поєдинку. 

"Був важкий матч, але добре, що ми здобули перемогу.

Чому Ісландія повернулась у гру в другому таймі? Це кваліфікована команда, ми трішки втратили концентрацію. Потрібно було більш уважно грати з суперником у штрафному майданчику. Ми могли втратити перемогу, але добре, що здобули потрібний результат.

Завдяки чому перемогли? Бажанню гравців, всі розуміли нашу ситуацію і це допомогло нам", – сказав Калюжний.

Матч Ісландія – Україна завершився з рахунком 3:5. Перемога дозволила "синьо-жовтим" набрати 4 бали та піднятися на друге місце у групі D.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

