Могли втратити перемогу: Калюжний – про матч з Ісландією у відборі на ЧС-2026

Півзахисник збірної України Іван Калюжний оцінив перемогу над Ісландією у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

Калюжний у грі відзначився дебютним голом у цьому поєдинку.

"Був важкий матч, але добре, що ми здобули перемогу.

Чому Ісландія повернулась у гру в другому таймі? Це кваліфікована команда, ми трішки втратили концентрацію. Потрібно було більш уважно грати з суперником у штрафному майданчику. Ми могли втратити перемогу, але добре, що здобули потрібний результат.

Завдяки чому перемогли? Бажанню гравців, всі розуміли нашу ситуацію і це допомогло нам", – сказав Калюжний.