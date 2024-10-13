Без Хвічі: Каладзе назвав двох ключових гравців збірної Грузії

Колишній гравець київського Динамо, а нині мер Тбілісі, Каха Каладзе вважає, що не Хвіча Кварацхелія є "серцем" грузинської збірної.

Його слова цитує сайт sportline.ge.

"У нас є багато зірок, гравців високого рівня, кожен відіграє особливу роль у нашій команді.

Я не хочу виділяти когось із них, але хочу сказати про важливість двох гравців: Георгія Кочорашвілі та Отар Кітеішвілі. Саме вони є "серцем" нашої збірної і грають найбільшу роль як в обороні, так і в атаці", – заявив Каладзе.

Нагадаємо, "синьо-жовті" перемогли грузинів з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку забив Михайло Мудрик, який був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.