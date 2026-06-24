Троє гравців Динамо травмувались на зборах команди в Австрії

Гравці київського Динамо Владислав Захарченко, Кирило Осипенко та Роман Саленко зазнали ушкоджень на зборах в Австрії.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Одразу двоє виконавців зазнали ушкоджень під час спарингу проти Славії. Захисник Владислав Захарченко травмував зв'язки гомілкостопу. Найближчі 6 тижнів 20-річний футболіст змушений буде носити ортопедичні фіксатори, після чого розпочне процес реабілітації. Ушкодження колінного суглоба виявили у півзахисника Кирила Осипенка. Вже у четвер, 25 червня, хавбека прооперують у Барселоні.

Окрім цього, через пошкодження м'яза передньої поверхні стегна розташування команди залишає Роман Саленко. Півзахисник повертається до Києва, а його відновлення триватиме щонайменше місяць.

Нагадаємо, напередодні Динамо підписало одного з кращих бомбардирів юнацької команди ПСЖ.