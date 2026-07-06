Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Український нападник змінив клубну прописку в чемпіонаті Іспанії

Олексій Мурзак — 6 липня 2026, 17:52
Український нападник змінив клубну прописку в чемпіонаті Іспанії
Владислав Копотун
ФК Кадіс

Український нападник Владислав Копотун став гравцем Кадіса.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Сторони підписали контракт до 2030 року.

Попереднім клубом 25-річного форварда був Алькорон, за який у минулому сезоні він зіграв 34 матчі, у яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.

Кадіс фінішував на 18-му місці в турнірній таблиці Сегунди.

Напередодні повідомлялося, що нападник Сандерленда Назарій Русин став гравцем львівських Карпат.

Футбольні трансфери

Футбольні трансфери

Захисник Шахтаря на правах оренди перебрався в грузинський клуб
Я був здивований, це не зовсім звична ситуація: колишній нападник ПСЖ – про свій перехід в Динамо
Оболонь залишив основний захисник
Карпати оголосили про підписання іспанського хавбека, який виступав за Барселону
На форварда Динамо, який не потрібен Костюку, з'явився претендент

Останні новини