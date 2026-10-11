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Фернандес: Ми були кращими за Динамо, навіть граючи вдесятьох

Олег Дідух — 11 жовтня 2026, 17:07
Фернандес: Ми були кращими за Динамо, навіть граючи вдесятьох
Франсіско Фернандес
ФК Карпати Львів

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес поділився враженнями від матчу восьмого туру УПЛ проти Динамо Київ.

Слова іспанського фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Ми були кращими. Навіть граючи вдесятьох. уже важко грати проти таких команд, як Динамо, зважаючи на обставини. Їхній воротар рятував тричі, він здійснив неймовірні сейви. В останніх іграх відбувалися доволі дивні ситуації. Я думаю, нас б мали поважати більше", – заявив тренер.

Нагадаємо, 11 жовтня Карпати програли Динамо з рахунком 0:1 у матчі восьмого туру УПЛ. З 62 хвилини львів'яни грали в меншості після вилучення Назарія Русина. Наразі Карпати посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ із 14 очками у 8 матчах.

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