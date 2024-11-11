Кабаєв – про перемогу над Поліссям: Потрібно було реабілітуватися за поразку Ференцварошу

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв вважає перемогу над Поліссям дуже важливою, оскільки вона допомогла реабілітуватися перед фанатами за поразку Ференцварошу в Лізі Європи (0:4).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Було дуже важливо перемогти Полісся. Потрібно було реабілітуватися перед своїми вболівальниками в Києві, і з такими перемогами насправді легше живеться й дихається. Зараз пауза на матчі збірних, і з хорошим настроєм входимо в ці вихідні. Далі будемо працювати, щоб не було таких ігор, як із Ференцварошем", – сказав Кабаєв.

Нагадаємо, поєдинок проти Полісся завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Підопічні Олександра Шовковського знову очолили турнірну таблицю, маючи рівну кількість балів з Олександрією – по 32.

Наступну гру Динамо проведе після паузи на міжнародні матчі. Кияни прийматимуть Чорноморець 23 листопада.