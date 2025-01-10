Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Жіночу команду Ворскли очолила Ія Андрущак

Олексій Мурзак — 10 січня 2025, 19:53
Жіночу команду Ворскли очолила Ія Андрущак
Ія Андрущак
vorskla.com.ua

Українська спеціалістка Ія Андрущак очолила жіночу команду Ворскли.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До цього головним тренером був Володимир Єфімако, який залишиться в команді, та відповідатиме за селекцію.

Ія Андрущак раніше очолювала Ворсклу U-19 та Ворсклу-2. Вона перша жінка, яка стала головним тренером професійної команди в Україні.

Про те, хто очолить Ворсклу U-19 та працюватиме з Ворсклою-2 стане відомо після 14 січня.

Раніше УЄФА оприлюднила клубний рейтинг серед жіночих команд на кінець 2024 року.

До топ-50, як і торік, увійшла Ворскла. Полтавки піднялися на 13 сходинок (26), водночас Металіст 1925 (колишній Житлобуд-1) опустився на вісім позицій (53).

Зазначимо, що від України участь у жіночій Лізі чемпіонів-2024/2025 взяли Ворскла, яка у другому раунді програла Селтіку, а також Колос, який у першому раунді в групі 1 Шляху представників ліг поступився Аяксу та Брондбю.

Ворскла Ія Андрущак

Ворскла

Ворскла вже знайшла заміну Крупському, за якого ведуть боротьбу Шахтар та Металіст 1925
Польський клуб розірвав контракт із гравцем, за якого заплатив 150 тисяч євро Ворсклі
Ворскла орендувала захисника Динамо
Ворскла підписала півзахисника швейцарського клубу
Карпати – найкращий клуб УПЛ за відвідуваністю домашніх матчів у першій частині сезону

Останні новини