Жіночу команду Ворскли очолила Ія Андрущак

Українська спеціалістка Ія Андрущак очолила жіночу команду Ворскли.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До цього головним тренером був Володимир Єфімако, який залишиться в команді, та відповідатиме за селекцію.

Ія Андрущак раніше очолювала Ворсклу U-19 та Ворсклу-2. Вона перша жінка, яка стала головним тренером професійної команди в Україні.

Про те, хто очолить Ворсклу U-19 та працюватиме з Ворсклою-2 стане відомо після 14 січня.

Раніше УЄФА оприлюднила клубний рейтинг серед жіночих команд на кінець 2024 року.

До топ-50, як і торік, увійшла Ворскла. Полтавки піднялися на 13 сходинок (26), водночас Металіст 1925 (колишній Житлобуд-1) опустився на вісім позицій (53).

Зазначимо, що від України участь у жіночій Лізі чемпіонів-2024/2025 взяли Ворскла, яка у другому раунді програла Селтіку, а також Колос, який у першому раунді в групі 1 Шляху представників ліг поступився Аяксу та Брондбю.