Жіночу команду Ворскли очолила Ія Андрущак
Українська спеціалістка Ія Андрущак очолила жіночу команду Ворскли.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
До цього головним тренером був Володимир Єфімако, який залишиться в команді, та відповідатиме за селекцію.
Ія Андрущак раніше очолювала Ворсклу U-19 та Ворсклу-2. Вона перша жінка, яка стала головним тренером професійної команди в Україні.
Про те, хто очолить Ворсклу U-19 та працюватиме з Ворсклою-2 стане відомо після 14 січня.
Раніше УЄФА оприлюднила клубний рейтинг серед жіночих команд на кінець 2024 року.
До топ-50, як і торік, увійшла Ворскла. Полтавки піднялися на 13 сходинок (26), водночас Металіст 1925 (колишній Житлобуд-1) опустився на вісім позицій (53).
Зазначимо, що від України участь у жіночій Лізі чемпіонів-2024/2025 взяли Ворскла, яка у другому раунді програла Селтіку, а також Колос, який у першому раунді в групі 1 Шляху представників ліг поступився Аяксу та Брондбю.