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Півзахисник англійського Лінкольн Сіті дебютував за збірну України

Сергій Шаховець — 6 жовтня 2026, 00:39
Півзахисник англійського Лінкольн Сіті дебютував за збірну України
Іван Варфоломєєв
інстаграм Івана Варфоломєєва

Опорний півзахисник Лінкольн Сіті Іван Варфоломєєв дебютував за національну збірну України в матчі проти Угорщини (1:2) у четвертому турі Ліги націй УЄФА-2026/27.

22-річний футболіст вийшов на поле на 86-й хвилині зустрічі, замінивши Єгора Назарину. Для Варфоломєєва цей поєдинок став першим у складі головної команди країни.

До цього півзахисник пройшов усі рівні збірних України. У складі молодіжної команди U-21 він зіграв 16 матчів, за U-19 – п'ять поєдинків та забив один гол. Також Варфоломєєв одного разу зіграв за збірну України U-16.

Уродженець Сімферополя виховувався у системах Карпат та Руху. У 2022 році Варфоломєєв став гравцем словацького Слована. У 2025 році півзахисник перейшов до Лінкольн Сіті, з яким став чемпіоном третього дивізіону Англії та вийшов до Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що збірна України після чотирьох турів посідає третє місце в групі В2. Наступний матч у Лізі націй команда Андреа Мальдери зіграє 14 листопада проти Північної Ірландії.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Іван Варфоломеєв

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