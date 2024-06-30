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Шварц: Можливо, ми шкодуватимемо про це до кінця нашого життя

Микола Дендак — 30 червня, 23:00
Шварц: Можливо, ми шкодуватимемо про це до кінця нашого життя

Нападник чеської Славії та збірної Словаччини Іван Шранц вважає, що команда може шкодувати про поразку від Англії (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 до кінця життя.

Його слова передає УЄФА.

"Це мій третій гол на турнірі, але що з того? Все могло бути красиво, чудово, але в останній момент ми програли. Нам немає на що злитися, ми з цим розберемося. Але, можливо, ми будемо шкодувати про це все життя. Можливо, у нас більше не буде такого шансу написати історію", — сказав гравець.

Нагадаємо, Словаччина поступилася збірній Англії в додатковий час. Англійці забили неймовірний рятівний гол на останній хвилині основного часу, після чого дотиснули словаків у овертаймах.

Зазначимо, що Шранц став другим гравцем, який забив принаймні 3 м'ячі за Словаччину на великому міжнародному турнірі. Першим був Роберт Віттек на чемпіонаті світу 2010 року в Південній Африці, він тоді відзначився 4 рази.

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