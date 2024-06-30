Шранц увійшов у історію збірної Словаччини після голу в ворота Англії

Нападник чеської Славії та збірної Словаччини Іван Шранц увійшов у історію своєї національної команди після голу в ворота Англії у матчі 1/8 фіналу Євро-2024.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що він став другим словаком, який гравцем, який забив принаймні 3 м'ячі за Словаччину на великому міжнародному турнірі. Першим був Роберт Віттек на чемпіонаті світу 2010 року в Південній Африці, він тоді відзначився 4 рази.

3 - Ivan Schranz 🇸🇰 es el segundo jugador que ha marcado al menos tres goles para Eslovaquia en un gran campeonato internacional (Eurocopa o Mundial) después de que lo lograse Robert Vittek en el Mundial 2010 de Sudáfrica (4). Revolución#ENGSVK #Eslovaquia #Eurocopa2024 pic.twitter.com/2rokswDgfW — OptaJose (@OptaJose) June 30, 2024

Нагадаємо, що збірна Словаччини вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинула турнір.