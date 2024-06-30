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Шранц увійшов у історію збірної Словаччини після голу в ворота Англії

Микола Дендак — 30 червня, 21:32
Шранц увійшов у історію збірної Словаччини після голу в ворота Англії

Нападник чеської Славії та збірної Словаччини Іван Шранц увійшов у історію своєї національної команди після голу в ворота Англії у матчі 1/8 фіналу Євро-2024.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що він став другим словаком, який гравцем, який забив принаймні 3 м'ячі за Словаччину на великому міжнародному турнірі. Першим був Роберт Віттек на чемпіонаті світу 2010 року в Південній Африці, він тоді відзначився 4 рази.

Нагадаємо, що збірна Словаччини вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинула турнір.

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