Шранц увійшов у історію збірної Словаччини після голу в ворота Англії
Нападник чеської Славії та збірної Словаччини Іван Шранц увійшов у історію своєї національної команди після голу в ворота Англії у матчі 1/8 фіналу Євро-2024.
Про це повідомляє OptaJose.
Зазначається, що він став другим словаком, який гравцем, який забив принаймні 3 м'ячі за Словаччину на великому міжнародному турнірі. Першим був Роберт Віттек на чемпіонаті світу 2010 року в Південній Африці, він тоді відзначився 4 рази.
Нагадаємо, що збірна Словаччини вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинула турнір.